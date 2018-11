Eile teatasid endised reformierakondlased Imre Sooäär ja Andrei Korobeinik räppartisti Nublut tsiteerides oma edasistest plaanidest. Pealkirjas olev üks teine Nublu laulurida kirjeldab hästi, mis on nende plaanide sisu – mõlemad mehed tahavad kevadel tagasi riigikokku, aga loodavad, et selleks pole vaja kuuluda ühtegi erakonda. Küll aga otsustasid nad, et selle eesmärgi saavutamiseks vajavad nad kohti Keskerakonna valimisnimekirjas.