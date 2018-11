Siseminister tööjõukriisist politseis: oleme teinud kõik, mis võimalik 

​Postimees on sel nädalal mitu korda kirjutanud, et politsei- ja piirivalveameti (PPA) read hõrenevad ning järgnevate aastatega võib ligemale kolmandik koosseisust pensionile minna. PPA peadirektor Elmar Vaher nimetas tekkivat seisu suisa kriisiolukorraks.

Praegu on politseis täitmata 150 ametikohta. Kas saate tõesti väita, et sellises olukorras on meie sisejulgeolek maksimaalselt garanteeritud?

Kindlasti saan. Meil pole ühtegi valdkonda, mis oleks üksinda täiesti katmata. Need puuduolevad ametikohad on mööda organisatsiooni laiali. Kogu politsei- ja piirivalveametis on 5000 ametikohta ja see 150 eri valdkondades pole kindlasti see, mis paneb kogu siseturvalisuse põlvili. Tõsi, tänaval tahetakse tööd teha vähem kui soojas kabinetis. Aga järgmiseks aastaks oleme võrdsustanud tänavapatrullide palgad kontoritöötajate omadega, mis võiks ka seda olukorda tasakaalustada.