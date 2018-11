Arstid maadlevad päevast päeva murega, et patsiendid jätavad neile määratud ravimid välja ostmata või lihtsalt võtmata ja kokkuvõttes on asjatult kulunud nii tohtri aeg kui ka riigi raha.

Näiteks määrab arst südamehaigust põdevale patsiendile ravi ja saadab ta eriarsti juurde. Patsient lõpetab ravimite võtmise vahetult enne arstile minekut. Patsient teab, et kui tal on halb, siis saadetakse ta uuringutele. Tema jaoks on arstilkäimine meelelahutus.