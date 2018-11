Kui tahes kaugel, oleme üksteisest ometi vaid sõnumi kaugusel. Või Twitteri säutsu. Või hashtagi. Või Instagrami likei. See on uus reaalsus. See on kujuteldava läheduse reaalsus. Ometi tunneb äsja tööd alustanud Paide Teater, et sellest ei piisa. Selleks, et kokku saada, on vaja kokku tulla. Ja kuhu mujale üks teater inimesed kokku kutsub kui mitte lavale.

Paide Teater on pea neli kuud tööd teinud ja esimese prooviprotsessi sihiks võeti kogukonna mõistmine, trupist kogukonna kasvatamine. Avalavastusega «Kaitseala» astutakse samm edasi ja kutsutakse väikesele Paide Teater kogukonnale külla publik, keda ühendab ehk tõesti vaid fakt, et nad on ostnud pileti ühele ja samale etendusele.

Mis toob meid kokku? Mis toob meid teatrisse? Lavastuse tutvustuseks sobib lõik Brett Bailey 2014 teatripäeva läkitusest: «Me tuleme kokku, et nutta ja mäletada, naerda ja mõtiskleda, õppida, meelt avaldada ja ette kujutada. Et imestada tehnilise meisterlikkuse üle ja kehastada jumalaid. Et pidada koos hinge kinni meie võime üle väljendada ilu, kaastunnet ja ebardlikkust. Me tuleme kokku, et saada energiat ja jõudu. Et pühitseda erinevate kultuuride rikkust ja lõhkuda piire, mis meid lahutavad.»

Lava on kohtumispaik. Kõik võib juhtuda. Me ei lahku kahe ja poole tunni jooksul lavalt, me oleme koos. Et mingit vajadust lahkumiseks poleks, oleme isegi teatrikohviku lavale toonud. Pirukate, koogi, kohvi ja konjaki jaoks soovitab teater taskud münte täis toppida.