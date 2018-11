Noortejõugu liige vanglast: alaealised võtavad sihtmärgi ja täidavad käsku

Heitnud esimese pilgu teisel pool klaasi telefonitoru otsas istuvale lühikest kasvu, kleenukesele, siilipeaga ja tumesinistes dressides Alekseile, ei kangastu pilt erilisest allilma autoriteedist. Ainult tema paturegister näitab, et vaikse ja tagasihoidliku fassaadi taga pulbitseb julmus, mida ta ei pelga süütute inimeste peal välja elada. See on viha, mis on saanud peatamatult idaneda algusest peale.

Eesti Ekspressis ilmunud artikkel, milles nimetati Lasnamäe noortejõugu juhiks 15-aastast noormeest, ajab Aleksei närvi. «Ma pole kedagi enda asemel liidriks määranud. Kui keegi kinni istub, siis pole õige nii teha.»

Võib-olla ei tasu kumbagi juttu uskuda. «Aleksei on küll vahistatutest vanim, aga nimetada teda kamba juhiks on ilmselgelt liialdus,» ütleb näiteks ringkonnaprokurör Rita Siniväli, kelle sõnutsi ei viita ükski asitõend, et seltskonnal oleks üldse üks ja kindel liider.

Ent fakt on, et Lasnamäel ja Kesklinnas on pikalt tegutsenud umbes 20-liikmeline alaealiste röövlibande. Võimude teatel sõltuvad noored kaasajooksikud arvukatest ninameestest, kes aga pole enam halvale teele sattunud lapsed, vaid jõhkrad kurjategijad.

Ka Aleksei on üks neist, kes oma käitumisega noorematele «eeskuju» annab.