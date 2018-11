Põhimõtteliselt on nii, et astute Hyundai poodi ja see Korea mark on oma Euroopa mudelipere koostanud nagu paraadi, kus rivistuselt puudub vaid hävitajate ülelend ja kõige lõpus platsi vurav aurav supiköök. Mida vaja – luukpära, pereuniversaali, linnadžiipi? Milles küsimus, Hyundail on neid reast võtta. Tahate saba seina pista – aga palun, Hyundai sehkendab tõsiselt elektri ja hübriidindusega. Tahate proovida kõige kõvema potentsiaaliga tulevikukütust? Mõte kiiduväärt, aga tõsi ta on, peab kolima Saksamaale, et vesinikul töötava Nexo omamisel mõtet oleks. Soovite kiiresti sõita ja palju fun’i? Teid ootab i30 N, ja see tuleb järgmise aasta algul ka fastback-versioonina.