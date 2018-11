Tegelikult on suur ja põhimõtteline erinevus nende kahe ussi puhul toitumiskommetes. Boamadu on kiskja, kes tapab oma ohvri esimese õnnestunud rünnaku käigus, olles ise saakorganismist suurem või enam-vähem sama mõõtu. Paeluss on parasiit ehk nugiline, kes on oma saakorganismist (nugimise puhul – peremeesorganismist) väiksem ja viimasega pika aja jooksul intiimselt seotud. Kui boamaol koguneb söögiks tarvitatud isendeid elu jooksul palju, siis nugilistel on neid üks või paar. Viimasel juhul kutsutakse osa neist vaheperemeesteks.