Indrek Tobreluts loobus Soome koondise peatreeneri ametist

Indrek, mullu samal ajal olid novembrivuntsiga abitreener. Nüüd oled vuntsita pealik. Kui palju on sinu jaoks muutunud?

Sel aastal pole tõesti enam mahti vuntsile keskenduda. Varem jälgisin protsessi pigem kõrvalt ega sekkunud eriti, nüüd saan vastavalt oma kogemusele ja nägemusele käe külge panna ja otseselt mõjutada. Peame tõdema, et tulemuste kõver liigub järjekindlalt allamäge. Kas suudan olukorda parandada, seda näitab aeg. Igatahes oleme lähenemist muutnud.

Oleme suurendanud treeningute intensiivsust ning erialase jõu ja vastupidavuse osakaalu. Näen, et nende tegurite arvelt võiks areng eelkõige toimuda. Aga liigume väikeste sammudega, sest muidu järgneks suure tõenäosusega terviserikked või muud hädad. Mul on jäänud mulje, et Eestis leidub sportlasi, kes püüavad harjutada samamoodi nagu näiteks Martin Johnsrud Sundby või Marit Bjørgen – ja tegelikult seal oma karjääri ka lõpetavad. Üritame selliseid riske vältida ning käia ja uskuda oma tee õigsusse. Esimesi vahekokkuvõtteid saab teha kevadel.