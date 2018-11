«Koolidesse pole leida logopeede, psühholooge, sotsiaalpedagooge, eripedagooge. See on fakt. Raha on. Seadused on. Keegi ei taha öelda, et on ise midagi tegemata jätnud,» kritiseeris Järveküla kooli direktor Mare Räis olukorda haridussüsteemis. Ühe lahendusena näevad nii tema kui ka mitme teise kooli direktorid asendusteenistuses olevate noormeeste laialdasemat rakendamist. Tugispetsialistidena asendusteenistujad küll töötada ei saa, kuid abiõpetajatena ning tugiisikutena on nad suureks abiks.