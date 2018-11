Autoretkede kuldne kolmnurk asub USAs

Üks kuulsusrikkaid piirkondi autoretkeks on kahtlemata California oma mitmekesise maastiku ja hunnitute vaadetega (oleneb muidugi, kust vaadata). California on küll nii suur, et hõlmab mitut kliimavööndit, kuid ilmselt kõige sagedamini tuleb selle nime peale silme ette Lõuna-California.

Autoretkeks on mõistagi vaja autot. USAs on põhimõtteliselt ainuvõimalik variant rendiauto, sest autot oma nimele osta on võõral küll võimalik, aga kindlustust teha mitte. Kõige lihtsam, paraku rahakotile kõige valusam on jalutada otse lennujaamas mõne autorendifirma kontorisse.