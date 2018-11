Aimar Altosaar: välja jäänud, mitte unustatud?

Riigireformi SA ettepanekud anti 21. novembril riigikogule üle, et kõik seal esindatud ja esindamata erakonnad võiksid paketiga edasi tegeleda. Ei tea, kuidas läheb, sest ükski parlamendipartei pole veel sõnaselgelt teatanud, et nad hakkavad sihtasutuse tööd oma valimisprogrammides kasutama. Lootust aga on, sest iga erakonna esindaja leidis pakutud ettepanekutest üht-teist meeldivat. Ühel nõul oldi bürokraatia ja ametnike arvu vähendamises, kuid see kõlab kui sisutühi loosung, mille taga pole ütlejatel tavaliselt ühtegi head ideed – mida ja kust kohast kärpida.