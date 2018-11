Midagi kardinaalset pole juhtunud. On viiekümnele läheneva mehe keskmised hädad, näiteks hüplik vererõhk. Aga see pole ka nii hüplik, et peaks elu seisma panema. Kindlasti on põhiline mõjur selle otsuse taga stressi tekitav sisemine heitlus – kas ma tahan tegelikult kaasa minna poliitikaga või sealt ära tulla.