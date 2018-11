Kalamaja parimad piparkoogid

Jah, kindlasti, näitab Kalamaja Pagarikoja perenaise Veronika Rahu kogemus, mis ulatub 2010. aasta 31. detsembrisse, kui nad koos abikaasa Karle Rahuga ühes Kalamaja nurgapealses keldris oma väikese pagariäri avasid. See oli viimane päev, kui kehtis veel Eesti kroon ja avapeole kutsutud sõbrad ostsid oma viimaste kroonide eest kogu küpsetistevaliku ära. Seda, kui palju piparkoogid siis maksid, naine enam ei mäleta. Küll aga olid need tehtud sama retsepti järgi, mis praegugi – algset piparkoogitainast on pagarikojas kaheksa aastaga vaid õige pisut kohendatud.