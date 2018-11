Filmiarvustus: «Tuhk lumel». Küüditamise traagika kõige hingekriipivamal viisil

Ometi on see tõestisündinud lugu. Küüditamise koledusi annab see lugu edasi teismelise tüdruku silmade läbi, aidates tänapäeva noortel ajalugu mõista.

Loo ellu äratamise ja vaatajani toomise võimelt on film suurejooneline õnnestumine! Kuid ma ei saa siiski emotsionaalselt erksamat vaatajat jätta hoiatamata stseenide eest, mida neid kord näinu iial oma mälust pühkida ei suuda. Rahvavaenlastena aeti vagunitesse peamiselt naised-lapsed, täiesti süütud inimesed. Selge see, et rinnalapsed ei elanud kuut nädalat ebainimlikes tingimustes üle. Üks asi on teada seda kui kiretut fakti. Hoopis teine asi on näha noore ema ennastsalgavaid pingutusi, et oma lapsukest säästa, ning näha teda hullununa kramplikult kallistamas tillukeste siniste jalgadega surnud beebit, sisendades endale, et ta magab. Kohutavad kaadrid, edasi antuna erakordses elulises veenvuses – neist sa filmi «Tuhk lumel» vaatajana paraku ei pääse!