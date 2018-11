Kingikotti hiir ja klaviatuur. Miks kirevase päralt need nii kallid on?

Monitoridel on odavaima ja kalleima hinna vahe paarkümmend korda, aga hiirte-klaviatuuride puhul on see kordi ja kordi suurem. Odavaima hiire saab kätte ühe euro ja mõnekümne sendiga, kalleima eest tuleb lauale laduda 232 eurot. Vahe on 180-kordne. Mille eest sellist raha küsitakse ja kuidas teha valik?