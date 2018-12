Tehnovana kingid teie kuuse all

Kingitustega on pahatihti see kurb lugu, et esiteks on neid raske välja valida, teiseks peaksid nad rahakoti võimaluste piiridesse jääma. Inimesed on erinevad, nende soovid on erinevad. Võib ka juhtuda, et ämmale jõuludeks heast südamest ja parimate soovidega kingitud reisibüroo kinkekaarti ja kohvrit loetakse kui vihjet. Olen kuulnud ka arvamusi, et majapidamisriistu ei sobi kinkida jne. Kõik on tõlgendamise küsimus. Hea on, kui tead kingisaajat nii hästi, et väärtõlgendamisi ei tule ja rõõm saadab nii kinkijat kui ka kingi saajat.