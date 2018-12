Toiduvalmistamisega seotud tulekahjude hulk ja ka neis hukkunud inimeste arv on sel aastal hüppeliselt kasvanud. «Inimesed on hooletud,» tõi päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Sandra Tammiksaar välja peamise põhjuse. Köögis toimetades ollakse tema sõnul hajameelsed ning toidu tegemine kipub inimestel meelest minema või jäädakse sootuks magama.

Nii juhtus ka Mardil (nimi toimetusele teada), kes jõudis pärast pikaleläinud sünnipäevapidu oma korterisse ja tundis, et nälg näpistab. Kuna külmkapist polnud midagi võtta, otsustas ta endale pannitäie kartuleid praadida. «Mõeldud, tehtud – kallasin õli pannile, kartuliliistakud otsa ja keerasin tule alla. Mõtlesin, et viskan end seniks, kuni pann särisema hakkab, korra diivanile pikali,» kirjeldas Mart ja lisas, et ei osanu