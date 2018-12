Sildarut ootab hullumeelne graafik

«See on nimi, mida peaksite seostama pargisõidu tulevikuga! See on ajalooline hetk,» hõikas telekommentaator kolm aastat tagasi. Kõigest 13-aastane freestyle-suusataja Kelly Sildaru oli just võitnud tol hetkel karjääri tähtsaima võistluse Dew Touri.