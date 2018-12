Astudes Saint Lazare metroojaamast Pariisi tänavatele, tundub kõik justkui rahulik. Päike paistab, õhk on soe ja inimesed toimetavad oma toimetusi. Esialgu hakkan kahtlema, kas täna üldse kollavestid kogunevad, kui eemalt rahva seast paistab üks mulle silma. Saamata aru, kas tegemist on mingit sorti töölisega või meeleavaldajaga otsustan talle järgneda. Kollavestile järgnedes liitub temaga veel kaks kaaslast ja mõistan, et olen õigetel jälgedel. Meeleolu on niivõrd ülev, et hetkeks tunnen ennastki kollavestina täitmas üllast eesmärki. Ent paari tunni pärast kõik muutub.