Mitmetahuline, huvitav ja lõpmatult põnev tõusva päikese maa: Jaapan jätkab võlumist ka pärast mitmeid reise

Maa, mis võlus mind täielikult, jätkab mu võlumist ikka veel ja nüüd olen käinud seal uuesti, erinevatel aastaaegadel. Isegi mitte loota julgenud, sattus üks kevadine reis täpselt imelisele sakura ajale, mis oli tõepoolest... imeline. Aga ikka tundub, et näinud ei ole ma veel õieti midagi, sest see on nii mitmetahuline, huvitav ja lõpmatult põnev maa. Kogu see kultuuriruum on sedavõrd erinev, teistmoodi, Jaapan on natuke nagu teine planeet, kuhu oled ajamasinaga rännanud. Või mutifilm, kus järsku ringi liigud ja askeldad. Raske rääkida, tuleb ise kogeda.