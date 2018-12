Jüri Kolk: ei ole lihtne olla maailmanaba

Kaks aastat tagasi kirjutasin Sirpi kolumni meeste hüsteeriast. Ma olen sõna etümoloogiaga kursis, tean, et «hystera» käib emaka kohta, ja et vanasti seostatigi hüsteeriat emakatalitluse häiretega – tähendab, hüsteeria arvati esinevat ainult naistel. See suhtumine pole siiani kadunud, sestap teatasingi, et ka mehed võivad hüsteeritseda, ja teevadki seda alatasa – ning ennäe, kohe plõksataski mulle postkasti kiri ühelt onklilt, kes muretses, et kas mul ikka oli vaja tema kohta artiklit kirjutada.