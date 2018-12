Kelly Sildaru aastalõpp: võit ja valu

«Kelly sõidutase, nagu kõik teavad, on uskumatu. Ta viib seda ala edasi,» kiitis eestlanna oskusi kolmandana lõpetanud Maggie Voisin. «Naiste freestyle-suusatamine on suurem ja võimsam kui kunagi varem. Et ta on tagasi võistluskarusellil ajab seda ainult edasi. Nii et aitäh, Kelly!»