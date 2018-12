Eesti Rahvusringhäälingu uue Telemaja arhitektuurivõistlus on avatud

Uus telemaja peab olema arhitektuurselt kõrgetasemeline ja sobima linnaehituslikult nimetatud asukohta. Lahendus peaks olema realistlik ning optimaalsete kuludega rajatav, arvestama muinsuskaitse eritingimustega, olema mugav ja kaasaegne, energiasäästlik ning madalate ekspluatatsioonikuludega. Uude telemajja on kavandatud ca 420 töökohta ning koos parklaga on hoone kavandatav netopind ca 15 745 m². Uue telemaja rajamisega soovib ERR koondada kogu ringhäälingutegevuse ühte kohta, moodustades olemasolevate raadio- ja uudistemajaga ühtse terviku.

26. märtsil 2018 kiitis Vabariigi Valitsus heaks «Riigi eelarvestrateegia 2019–2022», milles on märgitud 2019–2022 aastate eesmärkide elluviimiseks Kultuuriministeeriumi valitsemisala oluliste tegevuste hulgas Eesti Rahvusringhäälingu telemaja kavandamine ja projekteerimine. Arhitektuurivõistluse peakorraldaja on Riigi Kinnisvara AS. Võistlusülesanne on kooskõlastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Eesti Arhitektide Liiduga.