Andre Nõmm: miks pankur riskib uutes oludes vähem?

Tsiteerides tuntud ütlust, et «laevadel on sadamas ohutu, kuid mitte selleks ei ole need tehtud», võiks just nii kohati iseloomustada aastatetagust pangandust. Harva seisid laevad dokkides järelevaatusel, oldi pigem täispurjes ja seilati vetes, kus laevakiil vähegi võimaldas. Rahvusvaheline keskkond panganduses on viimase kümne aastaga palju muutunud, seda nii väliste riskide kui ka regulatsioonide mõttes.