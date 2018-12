«Me sureme üks kord. Elavatel pole õigust seda ära rikkuda.»

«Rahul,» annab diakooniahaiglas viibiv Jevgeni (73) hääle värisedes hinnangu hospiitsile. See on teenus, mis on mõeldud neile, kelle elupäevad on loetud. Tema pilk on klaasistunud ja ta võtab enne rääkimist pika pausi. «Kardan kõige rohkem valu. Üks päev on hullem, teine päev parem,» tulevad sõnad aegamisi välja.