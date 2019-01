Tehnohoroskoop: 5 tähtsat trendi 2019

Nutitelefonid muutusid aina õhemaks ja suuremaks, sellega juba aastaid tihti areng piirduski. Protsessor läks ka aina võimsamaks, kuigi midagi enamat eriti ei teinud. Viimaste aastate kaks suurt asja olid «kulm» ehk kaamerakühm ekraani ülaosas, mitu tagakaamerat ja muidugi tehisintellekt. Mida aga on seekord kasutajatele üllatavat pakkuda? Selgub, et üsna palju.

Esimeste prototüüpide katsujad on küll esialgu õlgu kehitanud, et kas meil sellist asja ikka vaja on, aga tootjad kinnitavad üsna kindlalt: on küll vaja.