Prokuratuur murdis lahti Danske rahapesuahela esimese lüli

Kõiki kinnipeetuid kahtlustatakse suures ulatuses rahapesus isikute grupi poolt. Ühele inimesele on esitatud kahtlustus altkäemaksu võtmises ja ühele altkäemaksule kaasa aitamises. Samas toonitasid uurijad, et kahtlustatavaid võib lisanduda, nii nagu ka rahapesuepisoode, mida praegu on luubi all kaks. Gruusiast ja Aserbaidžaanist pärit musta raha pesti prokuratuuri hinnangul Eestis aastatel 2011–2013 300 miljoni euro jagu. Nende skeemide puhul on võimalik tõendada panga kaudu liikunud raha kuritegelik päritolu ehk rahapesu eelkuritegu. Danske pank ise hindab nende kaudu käinud kahtlaste summade suurusjärguks 25 miljardit eurot.