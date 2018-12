Jõulud Jaapanis on isemoodi nähtus

Jaapani jõulude juures on see, et need meenutavad esmapilgul hoopis valentinipäeva. Kui läänes tähistatakse jõule perega, siis Jaapanis on jõuluõhtu hoopis romantikat täis kohtinguõhtu, kus restorane, tänavaid ja parke täidavad koos aega veetvad paarikesed. Isegi lastega abielupaarid lähevad jõuluõhtul pigem kahekesi välja. Miks see nii on kujunenud, ei oska keegi öelda.