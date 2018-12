Tõeline plikade film, mida poisidki naudivad

See on film tüdrukutele, kes on kasvanud üles, vaadates girl-power-multikaid, kus peategelasteks on südid õrnema soo esindajad, nagu Vaprake, Vaiana või Elsa. Pisut vanemana ei vaja nad enam maailma päästmiseks lumekuningannasid või Šoti printsesse, sest see pisut keerulisevõitu töö on jõukohane ka väikelinnas nohikuelu elavale tüdrukule. Tehnikahuviline peategelane tunneb end maailma kõige vaevatuma teismelisena, sest mis elu see on, kui ema on pärast isa surma leidnud enda kõrvale uue kaasa ja sa pead elama koos nõmeda poolvennaga. Pealegi napib raha, et elule äratada isalt päritud Corvette. Paistab, et elus hoiab teda vaid üks unistus: esimesel võimalusel oma nõmeda pere juurest ära kolida. Õnneks toob transformerite plaan planeet Maa hävitada tema halli argipäeva pisut vaheldust. Kärtsu, mürtsu ja tulevärki jagub, nii et kuigi sihtrühmaks on teismelised tüdrukud, ei pea poisid seansi ajal igavlema. Täiesti suurepärane film esimeseks kohmetuks kohtinguks – poistel on põnev ja tüdrukud ei jää romantikalaksust ilma.