Lätlane õpetab USA ülikoolis eesti keelt

«Eesti keel kõlab nii ilusasti. See on umbes sama, nagu teeks muusikat,» sõnas ta. Šmidchens kõneleb eesti keelt pausideta ja ladusalt, mistõttu tegime kogu intervjuu eesti keeles. Inglise keelt polnud tal mõtte paremaks edasiandmises tarvis appi võtta kordagi. Kui kerge aktsent välja arvata, võis Šmidchensi sõnavara ja keelekasutust kuulates täiesti unustada, et ma ei räägi eestlasega. Ise ta küll ütles, et eesti keele oskus käib tal lainetena: vahel tuleb kõik perfektselt välja, kuid mõnikord on ka raskusi. Intervjuu ajal seilas ta aga kahtlemata laineharjal.