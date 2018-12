Akadeemik Karl Pajusalu essee: eesti keele aeg

Uute keeletoodete tulek tähendab samas keele jätkuvat kaubastumist. See on õigupoolest nii juba praegu. Järjest laienevad keelega seotud tegevusalad, mille jaoks inglise keeles kasutatakse üldterminit language industry ehk keeletööstus. Keeletööstuse all mõeldakse sageli eelkõige mitmekeelset kommunikatsiooni, st suulist ja kirjalikku tõlget ning sellega seotud tehnoloogiate rakendamist. Ka sellise määratluse järgi on tegemist märkimisväärse majandusharuga, kuid võttes arvesse veel keeleõppe ja kogu ükskeelsete tekstide loomise ja toimetamisega seotu ehk keelemajandust tervikuna, on tegu üha suurema majandusharuga arenenud ühiskondades.

Majandusel ja majandamisel on oma reeglid. Riik hea peremehena peaks olema suuteline hoidma korras oma keelemajanduse, selleks riigikeelt ja teisi ühiskonnas toimivaid keeli optimaalselt hallates. Esimene samm on siin keele kui majandusressursi mõistmine ja sellele küllaldase tähelepanu pööramine, selleks kõigepealt vaadates üle riigis toimuvate keeletegevuste mahud ja hinna. Ning soodustades siis omalt poolt neid tegevusi ja tooteid, mis on keele edukale toimimisele tähtsamad.

Keelemajandus ilma keelekultuurita võib aga muutuda röövmajanduseks, nagu võime näha seda teistes majandusharudes. Küsimused, kuidas ühendada parimal viisil hea keelekultuur ja -majandus, siduda keele sümboolsed ja instrumentaalsed väärtused ning edendada Eesti ühiskonna keelelist heaolu, peavad tuleval kümnendil saama paratamatult praegusest täpsema vastuse. On selge, et omapäi arenev keelemajandus või selle arendamatus ei tule kasuks riigile ega selle kodanikele. Keelemajandus ilma seda kooshoidva ja suunava keelekultuurita ei saa samas olla äriliseltki edukas.

Sajandi kogemus

Saja-aastase Eesti riigi kogemus keele vallas näitab kujukalt, et keel on rahvuse püsimiseks esmatähtis. Rasketel aegadelgi on oma keele eest seismine olnud mõistlikumaid tegusid. Keele hoidmine vajab järjepidevust, siin ei saa teha hoolimatuid hüppeid või katkestusi. 1960ndatel toetuti eesti keele arendamisel 1920ndatel loodule, praegu on meil lisaks 1990ndate kogemus. Kõik kümnendid eesti keele kui riigikeele ajaloos on olnud mõneti erinevad, ometi on eesti haritlaskond püüdnud ikka toetada oma keele püsimist. Keele kohanemist ühiskonna muutumisega on soodustanud ka teadlik keelehoole.

Kiirete keelemuutuste kõrval tuleb tähele panna aeglasemaid püsimuutusi, kus näeme arengut läbi sajandi. Eesti keele häälduses ja grammatikaski on praegugi toimumas muutusi, mis algasid juba mitu põlvkonda tagasi. Need on ühelt poolt seotud naaberkeelte pikaajaliste mõjudega, mistõttu eesti keel läheneb ajapikku Euroopa keskmisele keeletüübile. Samal ajal jätkub keelesisene ühtlustumine, mis on seotud ühtse kirjakeele viljelemise ja õpetamisega rohkemgi kui saja aasta jooksul, teisalt eristuvad üksteisest mitmelaadsed keelekujud ja -registrid.

Kuidas olla keelerikas

Viimaste aastate majanduskasv on eesti inimesed pannud harjumatusse olukorda. Elujärje edenemine on kaasa toonud ootamatuid pingeid, polegi nii lihtne midagi arukat uute võimalustega peale hakata.