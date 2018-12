Jõuluõhtu võõrahirm

Kui ühiskonnas levivate probleemide arutamine jumalateenistusel on loomulik ja tavapärane praktika, siis Treibluti väited toetuvad põhjendamata hüsteeriale. Loomulikult on terroristid kohutavad, aga kaitsepolitsei andmetel on terrorioht Eestis väike. Ka hirm pagulasmasside siia tuleku ees on meie laiuskraadidel alusetu. Praeguses Eestis on oma hirme ja poliitilisi vaateid kantslisse toov kirikuõpetaja ühiskonnale ohtlikum kui nii mõnigi siin elav musta habemega võõras.