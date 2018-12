100 000 korda Eia!

Peale vaieldamatult positiivsete emotsioonide ja väikese hingevärina, mida film vaatajates tekitab, on tähelepanuväärne ka see, et on julgetud teha žanripuhas jõululugu. Ega eks iga muusik tahaks kirjutada ülipopulaarse jõulaulu, sest siis oleks mitu aastat leib muretult laual. Aga näe, vaid vähesed saavad hakkama. Anu Aun sai.