Nad tegid seda jälle! Lubasid küll, et enam ei tee, aga tegid ikkagi. Nüüd ütlevad jälle, et enam ei tee. Ei, ma ei räägi linna hirmu all hoidvatest pättidest või valimiste eel rahvale jaburaid loosungeid jaganud poliitikutest. Vaid hoopis kolmest mehest, kelle fantaasial pole piire. Seekord panid rahajagajad neile piirikivid paika ja sellest on kahju. Nende meeste mõttelendu ei tohi piirata. Uskuge mind, ma olen uut Lotte filmi näinud.