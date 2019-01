Kitse- ja kitšiparaad Punasel väljakul

Venemaa pealinna sõites eeldasin, et detsembri keskel leian kaunistatuna eest vaid mõne üksiku poeakna, sest venelaste jõulud on ju teatavasti jaanuari alguses. Oh kui rängalt ma eksisin! Jõulutulesäras Moskva kesklinn meenutab kesktelevisiooni aastavahetussõud – kõike on palju ja kõik on võlts, kuid siiski mõjuv.