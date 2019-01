Ameerika unistus. Volvo S60 tuleb uuelt kodumaalt

Sattusin hiljaaegu Instagramis ühele mustvalgele fotole, millel kujutatud Vaikse ookeani rannikut otse Los Angelese külje all. Pildiallkiri ütleb, et koht on Väike Veneetsia Santa Monicas. Lagedas rannas naudib ookeanilaineid kõigest kümme inimest, kohe nende taga kõrgub naftapuurtornide tihe rägastik. Tööstushoonete korstendest tõusevad suitsupilved. Miski ei meenuta praegust palmiranda. Kahjuks pole mainitud foto tegemise aastat, kuid oletada võib, et tegu on läinud sajandi esimeste kümnenditega.