9 nippi, et Spotifyst viimast võtta.

Spotify kuumakse on seitse eurot ja seda pole mu meelest nii mugava teenuse eest üldse palju. Aga eriti hinnatundlikud kasutajad võivad sisse pugeda Spotify enda jäetud aiaaugust ning saada premium-klassi toote kätte vähem kui kahe euroga kuus. Spotify perepakett maksab vaid 11 eurot kuus ja kuna teenuse meelest võib peres olla kuni kuus liiget, siis maksaks igaüks vaid 1,83 eurot. Selleks on vaja valida «kolhoosiesimees», kes loob endale premium-konto ja kutsub sõbrad oma paketiga liituma. Spotify reeglite järgi peavad kõik pereliikmed elama samal aadressil, nii et seda tasub liitumisel arvestada. Kaval on igakuised maksed kolhoosiesimehele pangas otsekorraldusega automatiseerida.