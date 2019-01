Adavere õnnetuses hukkunud noormehe onu: vähemalt jõudis ta natukene elada

Nädala alguses sõitsid kolm puurkaevude ja lõhketöödega tegelevas firmas töötavat meest Mazda 3-ga Tallinna-Tartu maanteel. Nad pidanuks minema järgmisele tööobjektile, kuid neile sõitis otsa Valgevene numbrimärgiga veoauto Volvo koos haagisega. Nii Mazda kui ka veok paiskusid vasakule poole kraavi, veoki haagis jäi teega risti ning sinna sõitis sisse kaubik Ford Transit.

Ei veoki ega kaubiku juhid avariis vigastada ei saanud, aga Mazdat juhtinud 23-aastane Kristo suri vigastustesse sündmuskohal ning üks kaasreisija, 40-aastane Indrek, suri haiglas. Kolmas Mazdas viibinud mees sai õnnetuses raskelt viga, kuid tänaseks on arstid suutnud ta seisundi stabiliseerida ja 25-aastane noormees jääb ellu. Miks veok vastassuunda sattus, seda politsei alles uurib. Tänaseks on teada, et kõikidel autodel olid nõuetekohased rehvid ning veoki ja Fordi juhid olid kained.

Kristo oli alles hiljuti tööle läinud firmasse, kus Indrek oli töödejuhataja. «Tal oli üsna küpse inimese mõtlemine ja arusaamine maailma asjadest. Ta oli heasoovlik ja hea, pisut sarkastilise huumorisoonega,» kirjeldab Kristot tema onu Kristjan. «Teismelisena oli Kristo natuke kinnine. Kahekümnendates eluaastates, eriti pärast abiellumist, kooli lõpetamist ja tööle minemist hakkas ta aga avanema ja oleks usutavasti saanud väga säravaks inimeseks.» Onu sõnul oli Kristo rahuliku loomuga, nutikas ja tark. Noormees tegi oma elus asju hästi ja õigesti, lõpetas gümnaasiumi heade hinnetega ja läbis ka riigieksamid hästi.

Jättis lollused tegemata

«Ta oli tark selles mõttes, et sai juba väga noorena aru, et paljud asjad, mida poisid kampades teevad, on rumal ning ennasthävitav. Ta jättis need tegemata.»

Kristo klassijuhataja Tallinna Tehnikagümnaasiumis Õnne Adamson räägib, et Kristole olid väga tähtsad ta perekond ja lähedased inimesed. Adamsoni sõnul oli ta pigem vaikne, kuid kohusetundlik ja abivalmis, ning sai klassikaaslastega hästi läbi.

Kristo oli väga tugev reaalainetes, eriti matemaatikas, kus klassijuhataja sõnul piisas tal ainult kuulamisest ja kohe salvestus kõik poisi mälusse. Ka Kristo keskkooli lõpuraamatus öeldakse sama: «Kristo on väga tugev reaalainetes, eriti matemaatikas, peaaegu et geenius kohe. Lisaks teeb ta hästi sporti ja on niisama lahe vend.»

Eelmisel kevadel lõpetas Kristo Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi ning tema lõputöö juhendaja Tõnu Tombergi sõnul oli noormehes kuhjaga sisu, mis tegi temast väga asjaliku inimese. Kristo sai ka kutsetunnistuse, mis lubab tegeleda lõhketöödega. «Ülikooli ajal oli ta hästi rahulik ja konkreetne,» meenutab Tomberg.

Onu sõnul kaotas Kristo teismeeas oma isa. Enne seda oli ta kohtunud oma tulevase naisega, kellega peeti pulmad 2016. aastal. Eelmise aasta septembris, kui Kristo oli piisavalt töötanud, et pangast laenu saada, ostsid nad korteri.