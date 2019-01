​«Väga sagedasti on hukkunuks vanem mees, kes on joobes, elab üksinda ja suitsetab. Lisaks puudub tal suitsuandur. Ka 14 tules hukkunud naise profiil on sarnane,» ütles päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ja rõhutas, et suur probleem on alkoholi liigtarbimine. «Selle tõttu juhtub inimestega igasuguseid asju,» nentis ta.