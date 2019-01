SDE: kodakondsuse aken on Raigi isiklik idee

Siseminister Katri Raigi vastused Postimehe otsestuudios:

Millised tulevikuplaanid on siseministeeriumis mittekodanikele?

Ma sooviksin panna punkti sellele küsimusele. Praegu ei ole 90ndad, selle pärast tuleb tegutseda natukene mõtlikumalt.

Esiteks, rohkem ei ole võimalik saada halli passi omanikuks. Kõik Eestis sündinud lapsed peavad saama Eesti passi, isegi Vene passi omanike lapsed.

Mis puudutab vanemat põlvkonda. Kas ministeerium endiselt loodab põlvkonna vahetuse peale?

Ei looda! Järgmise nädala lõpus (18. detsember 2018) teeme avalikuks tasuta keele õppe halli passi omanikele, kes soovivad saada kodakondsust. See on uus projekt, milles on võimalik õppida 3 aastat tasuta ning jõuda tasemele B1. Tööandja nõusolekul on võimalik võtta tasutud puhkust kuni 20 päeva aastas.

Seaduseelnõu hakkab kehtima uue aasta 1. jaanuarist. Praegu võtame vastu avaldusi, et mõista, kui palju on soovijaid. Informatiivne kampaania algab 18. detsembril. Teade, et selline projekt on käsil, tuleb siseministeeriumi kodulehele.

Halli passi omanike tulevik selgub lähikuudel- seda mõjutavad valimised. Ma isiklikult pooldan, et tuleks mõningaks ajaks avada aken halli passi omanikele, mille käigus nad saavad kodanikuks. Piisab sellest, kui inimesel on soovi. Eeldustel, et neil pole olnud probleeme seadustega, annaksid vande Eesti riigile ja vähemalt alates 1991. aastast on nad elanud Eestis.