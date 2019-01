Sven Sakkov: tuulispask nimega Donald Trump

Läänemaailm on keerises. Juba aastaid. 2019 ei too sellele kindlasti leevendust, pigem vastupidi. Eesti kui väikese, avatud majandusega geopoliitiliselt haavatava ääreala riigi jaoks on nendel arengutel silma peal hoida eluliselt vajalik. Ikka seetõttu, et me oleme ühed esimesed, kes võimalikke negatiivseid arenguid oma nahal tunda saavad, on selleks siis tagasilöögid maailmamajanduses või läänemaailma julgeolekumudelis.