Kristina Kallas läheb kompromisse otsima

Võtsite äsja Postimehelt peatoimetaja. Mis te arvate, kuidas tunneb end toimetus?

Lauri [Hussar] pidi selle peale mõtlema ja ma eeldan, et ta tegi seda. Mina rääkisin temaga sellest, miks ta poliitikasse tulla tahab.

Ikkagi, kuivõrd te ette kujutate, mida ajakirjanikud tunnevad?

Ma arvan, nad on mures, üllatunud. Nad ei tea võib-olla lõpuni, mis selle sammu ajendas.

Hussar ütles, et Eesti 200 on liberaalkonservatiivne erakond. Teie olete rääkinud liberaalsest parteist, kas nüüd muutub see siis konservatiivsemaks?

Ei, jätkuvalt on liberaalne. Usk isikuvabadustesse on meie põhiväärtus. Ma arvan,et ta pidas silmas parempoolsust.

Kes selle kurikuulsa plakatikampaania välja mõtles?

See on siin kontoris laua taga sündinud idee. Meie erakonnas tegeleb kampaaniaga Meelis Niinepuu, selle taga on olnud Toomas Uibo ja ka teisi inimesi.

Teid ründasid nende plakatite pärast nii poliitilised konkurendid kui ka arvamusliidrid. Kuivõrd olete rahul tulemusega?

Nende kahe nädala jooksul süüdistuste laviini all ei ole olnud võimalik debatti pidada. Pahameel on veel üleval. Kui emotsioonid lahtuvad ja tulevad valimisdebatid, siis saame teemat arutada, ma loodan.

Oleme pisikesed, kiired ja dünaamilised, hommikune mõte pole õhtuks enam seesama. Elu jookseb meeletu tempoga, tegutseme hetkes.

Lähete välja täisnimekirjaga. Miks olete näinud nii vähe vaeva nende nimede tutvustamisega?

Me oleme nagu poliitiline start-up, kes hakkas tegutsema siis, kui gigandid olid oma nimekirjad juba lukku pannud. Oleme kahe kuuga loonud erakonna, kuu ajaga kokku pannud valimisprogrammi, oleme läbi käinud terve Eesti, et inimesi poliitikasse kaasata. Oleme pisikesed, kiired ja dünaamilised, hommikune mõte pole õhtuks enam seesama. Elu jookseb meeletu tempoga, tegutseme hetkes.

Meil on nimekirjas 125 inimest, kes on oma valdkonna eksperdid. Meil on veel aega, et neid tutvustada. Nende roll polegi mitte üle riigi särada, vaid tegutseda kohapeal, et nendeni viia see, milleks Eesti 200 olemas on.

Valija ostab teie näol ikkagi põrsa kotis. Kuivõrd olete liberaalina valmis, et konservatiivne tiib pead tõstab?

Meid seob soov teha neid reforme, mis me programmi kirja panime, mitte soov teha uut maailmavaatel põhinevat erakonda. Meid ühendab ettekujutus sellest, mida on tarvis muuta. Võite seda nimetada tehnokraatlikuks. Meid ühendab nägemus Eesti tulevikust. Erinevused erakonna sees puudutavad ehk suhtumist venekeelse elanikkonna teemasse. Ma näen enda rolli kompromisside otsimises – see ongi see, mille pärast ma olen poliitikas. Olen valmis seda teemat kõigiga arutama.

Alustasite sellest, et tuleb rääkida mitte lubadustest, vaid ideedest. Varem või hiljem hakkate lubama. Millal?