Postimees avalikustas eile, et sotsiaalmeedia kommentaariumides avaldavad arvamust kümned valenimega tegelased, kellest kahel õnnestus saada arvamuspinda isegi Eesti Päevalehes.

Kirjutasime, et on selliseid trollikontosid, mis paistavad silma ilmselgelt absurdsete avaldustega, kuid ka selliseid, mida on pealtnäha kasutatud avaliku arvamusega manipuleerimiseks. Nii mõnigi isik armastab näiteks vaielda kommentaariumides liberaalsete vaadetega kaaskodanikega ning kiita EKRE poliitikute arvamusavaldusi.