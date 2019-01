Uudised CESilt, mis mõjutavad otseselt rahakotti

Kuigi üksikuid prototüüpe tutvustati juba eelmisel aastal, polnud tegu masstootmisse minevate asjadega. Nüüd on see aeg käes – oma 8K (7680 × 4320) 33,2-megapikslise lahutusega pakuvad need telerid neli korda teravamat pilti kui endised 4K UHD (3840 x 2160) ekraanid. Kui 4K teleritel kulus mitu aastat, enne kui neist poelettidel asja hakkas saama, siis 8K on juba aastaga jõudnud selleni, et tootmises on enam kui kümne firma telerid, sh loomulikult suurnimed Samsung, Sony, LG, TCL.