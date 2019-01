Juhan Parts: kõik valimisprogrammid on déjà-vu

Helmedest mingit ohtu ei ole. Kui nad on sellised õhtujuhid või pulmavanad, kes pakuvad särtsu, siis see on ehk vajalik.

Kuidas vaatate Isamaa erakonnale, mida varem juhtisite?

Helir-Valdor Seeder on olnud tubli, kõik need jutud, et vasakvalitsus... Laias laastus see koalitsioon järgib ikkagi sellist Eesti suurt narratiivi, mis on paigas 90ndatest. Sinna on üks ja teine asju juurde pikkinud, aga suur narratiiv on sellest ajast paigas. Seda on ka Isamaa paljuski hoidnud. Ma arvan, et päris tõsine valik on, hoolimata madalast reitingust. See tuleneb võib-olla ülemäärasest tõsidusest. Poliitikas peab teatud annus show’d olema.

Ütlete, et Eesti pole jõude, kes tahaksid varastada. Aga ka Eestis on juhtumeid, kus ELi rahadega on petetud. Kui palju laiemalt vaadates ELi maksumaksjale külma tehakse?

Ühelt poolt on huvitav, et keegi ei teagi, palju raha kaotsi läheb. Ja kui seda ei tea, on keeruline hinnata, kui palju võiks investeerida, et riskid oleksid mõistlikul tasemel. Teine järeldus on, et kui heidutust ei ole, siis pettus ja korruptsioon kasvavad. Ühegi ELi programmi puhul ei identifitseerinud me sellisel tasemel pettuse riskide maandamist, nagu erasektor seda teeb. Samas ütleb ELi rahade kasutaja Eestis, et oh jumal, nii palju on reegleid, kontrolle, auditeid.

Euroopa reeglid motiveerivad tihti ka ise inimesi skeeme looma, et raha saada, ja see on eriti halb asi. 70 protsenti ELi kodanikke ütleb, et ELi rahal on pettuse element sees. Optimistid ütlevad, et kodanikud ei tea asja, on sattunud kollase meedia ajupesu ohvriks. Aga kui see on ELi kodanike arusaam, siis selline meelsus on juba iseenesest pettuse risk. OLAFi ehk Euroopa pettustevastase ameti ümberkorraldamise keskmes on institutsionaalne võimekus. Ja see peab heidutama, olema preventiivse mõjuga. Raske öelda, et seda praegu on. Auditis pannakse palju lootust Euroopa prokuratuuri tekitamisele. See peaks olema töös aastaks 2020, aga on risk, et see muutub samuti hambutuks institutsiooniks. Palju bürokraatiat ja põhiline, mida sel ei ole, on proaktiivne võimekus, mis on tavalisel politseil. Tehakse asutus, mis võib lisaväärtust tuua, aga pole mehhanismi, kuidas see saaks politseilist ressurssi rakendada.

Kas ELi riigid oleksid nõus kokku leppima, et selline võimekus võiks üleeuroopalisel prokuratuuril olla? See näiks jälle nõnda, et mingi osa suveräänsust antakse kuhugi ära.

Mingist Euroopa politseist ei ole mõistlik rääkida. Aga see ei tähenda, et kui ELi maksumaksjate raha läheb ühte või teise riiki, siis ei peaks sellega kaasas käima teatud kontrollimehhanisme. Siin pole midagi pistmist föderaliseerumisega. Vaadates seda, kui palju asju suudetakse tänu Euroopa rahale algatada, on Eesti päris tubli.