Neeme Raud: lahtiste ajaliigeste lõgina aeg

Ühtegi päris kodusõda, mis tollal Hispaanias käis ja mille jubedust Picasso talle ainuomase abstraktse mõttetäpsusega kujutas, praegu küll Euroopas ei mölla. Jumal tänatud. Ei ole ka otseselt fašistlikke režiime, nagu siis Itaalias ja Saksamaal. On kogu kontinenti ühendav Euroopa Liit, mis kõigile puudustele vaatamata tundub siiski parim praegusaja ühendus vana ja palju näinud maailmajao riikidele.

Arvamusküsitlused üle kogu Euroopa kinnitavad, et ühinenud Euroopal on rahva tugev toetus, hoolimata mitmel pool, näiteks Ungaris, aga ka Eestis teatud ringkondades kõlavatest (eliidi) väidetest, et koosluse põhialuseid tuleks kardinaalselt muuta. Ent samas kärisevad ühtse Euroopa õmblused riikide sees ja vägagi kuuldavalt.