Minu esimene suusamatk Lapimaal pole õieti veel alatagi jõudnud, kui juba olen hädas suuskade maast lahti kangutamisega – märg lumi on kittinud nende alla korralikud lumepakud. Aga teekond läbi polaaröö seisab alles ees.

Puuduliku eeltöö tõttu arvasin enne neli päeva kestvat Lapimaa suusamatka, et liikuda tuleb maastikul, mis meenutab meie rabasid ehk on enamasti sile. Eksisin! Lapimaal on peale üldteada-tuntud tundra ja kuusemetsade veel ka tundrud ehk metsatud mäed.