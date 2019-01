Tulumaksuseadus karistab aasta lõpus sünnitajaid

Peagi saabub tuludeklaratsiooni esitamise aeg. Möödunud aastal muutunud tulumaksuseaduse tõttu ootab aga paljusid aasta lõpus sünnituspuhkusele jäänud naisi ees kohustus maksta riigile juurde; aasta keskel või alguses sünnitajaid see ei puuduta. See tähendab, et mõned naised jäävad riigile võlgu puhtalt «valel ajal» sünnitamise tõttu.