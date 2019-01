Kõigest kolm aastat ja ongi valmis

Juhtub, et veebis on müüa väga noobel ja haruldane klassikaline auto, mis üles pandud fotode järgi nõuab vaid nipet-näpet tööd. Leitakse kuuekohalise summa jagu raha ja auto vahetab omanikku. Uus omanik on kuulnud, et Eestis on asjatundjaid, kes suudavad teha väga korralikku klassikaliste autode taastamistööd, pealegi odavamalt kui kodumaal Skandinaavias.

Maserati 3500 GTi aastast 1963, meie loo peategelane, saabus Benefiti meeste juurde «viltuse suuga» ja nõudis justkui vaid värviparandusi. Esimene mulje on peaaegu alati petlik, teab autorestauraator Vello Pross. «Vaatasime, et teeme nurga sirgeks, ja siis selgus, et raam on täiesti kõver. Auto oli kõva paugu saanud ja peale ilusa värvi ei olnud midagi head. Katus oli täiesti lössis, neli sentimeetri pahtlit peal, esiakna alune oli pahteldatud nii, et klaasipuhastaja teljed ulatusid vaevu välja. Võtsime detailid küljest, kutsusime kliendi ja küsisime, et mis me nüüd teeme. Klient ei olnud rõõmus, aga mõistis, et teha oli vaja,» räägib Pross. Benefiti meestele tundus, et auto oli müügiks üles vuntsitud. Nende hinnangul on see tüüpiline näide, mida ei tohiks juhtuda: inimene on ostnud suhteliselt kalli auto investeerimise eesmärgil ja astunud ämbrisse. Seda kinnitas ka helesinine metallikvärv, mida sai üsna hõlpsasti autolt käega maha koorida.