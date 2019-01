Pankade poolt peale surutud viimnepäev ongi käes

«Keegi meid ei survestanud, aga juba siis näitasid riskianalüüsid, et piltlikult öeldes võiks paroolikaardiga väga lihtsalt miljoneid üle kanda,» selgitas Otsasoo, miks otsustasid Eesti pangad kümme aastat tagasi ühiselt hakata paroolikaartide kasutamist piirama. «Paroolikaart oli hästi lollikindel, aga selle võrra haavatavam.»

Piilmanni sõnul on see üks väheseid kordi, kui reageeriti enne suure pettuse toimepanekut. «Oleks piisanud sellestki, kui keegi oleks näiteks mõnes kohvikus hakanud netiliiklust jälgima. Aga me otsustasime reageerida varem, kui selle peale tullakse,» lisas ta.